منعم.. أسامة الهادي يروج لشخصيته في "المعلم" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان الشاب أسامة الهادي لشخصيته في مسلسل "المعلم"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك أسامة الهادي البوستر الدعائي لشخصيته في مسلسل "المعلم"، وعلق عليه قائلًا: "منعم.. استنوا مسلسل المعلم في رمضان".









أحداث مسلسل المعلم





يظهر النجم مصطفي شعبان خلال أحداث مسلسل دور المعلم بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن.





ينجح مصطفي شعبان في الانتقام وياخذ حق والده، ولكن تتسع دائرة الشكوك من حوله، وذلك بسبب شعوره بأن هناك شخص قريب منه هوالخائن والذي تسبب في أذية والده والعائلة.





أبطال مسلسل المعلم





يشارك في بطولة مسلسل المعلم كل من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير،محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.





تفاصيل برومو مسلسل المعلم

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المعلم، للنجم مصطفى شعبان، برومو المسلسل، وظهر مصطفى شعبان، في البرومو كتاجر سمك، يتعرض لعدة صعوبات، بعد سجن والده،.فيما ظهرت بعض العبارات في البرومو منها: «اتوكلنا على اللي موكلنا، يا ويل اللي الدنيا تسقيه مرها بعدما دوقه عسلها، اللي جاي طلق حي».





آخر أعمال أسامة الهادي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أسامة الهادي هو مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، ويشارك في بطولته الفنانة شيرين رضا، وصبري فواز،ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

يناقش مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوتوأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

ويستكمل أحداث الجزء الأول الذي يدور حول عائلتين، هما عائلة (حسن) ويجسده الفنان القدير صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت لهأربعة أولاد، وعائلة (نادية) وتجسدها الفنانة شيرين رضا التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكلالتي حولهما، قبل لقائهما وبعده.