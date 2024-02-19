فن ومشاهير

مسلسلات رمضان 2024 على قنوات mbc ومنصة شاهد

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القاهرة - محمد ابراهيم - يسعى ملايين المشاهدين في الوطن العربية لمتابعة دراما رمضان 2024، ومن بين عشاق الدراما العربية يتابع الكثيرون الأعال التي تقدمها مجموعة قنوات إم بي سي ومنضة شاهد.

وتعرض قناة mbc مسلسلات رمضان 2024 عبر شاشتها حصري كما اعتاد الجماهير منها، أكبر النجوم والمسلسلات الرمضانية التي تدخل السباق الرمضاني لذلك التف حولها عدد كبير من المشاهدين في رمضان لمشاهدة مسلسلاته فهي تعد قناة للأسرة العربية التي يمكن أن تشاهد كل ما هو حديث على شاشته، لذلك يهتم المواطنون بمعرفة قائمة رمضان 2024 على قناة الام بي سي فهي تعرض مسلسلات كثيرة منها مسلسل كوبرا والعتاوله ومسلسل كامل العدد ومسار إجباري ومسلسل المداح 4 وسوف تعرض بوابة “دوت الخليج” في السطور التالية هذه المسلسلات ومواعيد العرض خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

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مسلسل كوبرا على ام بي سي

مسلسل كوبرا من أحد المسلسلات التي تعرض على قناة ام بي سي مصر للنجم الكبير محمد إمام بعد غيابه عن الشاشة ثلاث سنوات يعود بمسلسله الجديد الذي ينتظره الجماهير وتدور أحداث المسلسل حول شخصية البطل محمد إمام بأداء مميز وموهبة رائعة، حيث إن المسلسل به جزء من الأكشن ومسلسل اجتماعي مشوق ينتظره الجميع فيمكنك مشاهدته بعد الافطار على قناة mbc.
 

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مسلسل العتاوله

يمكن ان تشاهد مسلسل العتاولة لأحمد السقا على قناة ام بي سي بعد المغرب وتستمتع بأحداث المسلسل من بطولة أحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن حيث إن أحداث المسلسل تدور حول البطل الشعبي الذي يمر بالعديد من الأزمات والتطورات في حياته والمسلسل اجتماعي درامي، وكذلك به جزء من الكوميديا والاكشن كما اعتاد أحمد السقا على مشاركته بأفضل المسلسلات في رمضان 2024 على قناة ام بي سي.
 

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مسلسل كامل العدد

بعد عرض البوستر الخاص بمسلسل كامل العدد بدأ العديد يبحث عن القنوات الناقلة له؛ حيث إنه يعرض على قناة ام بي سي مصر وكذلك على منصة شاهد فان المسلسل من بطولة النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تعرض في أول يوم رمضان حتى منتصف الشهر، والمسلسل من إنتاج المتحده للخدمات الإعلامية، وتشارك في بطولة المسلسل إسعاد يونس وجيهان الشماشرجي وميمي جمال وأحمد كمال وأحمد جمال سعيد وأية سماحة.
 

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مسلسل مسار اجباري على ام بي سي مصر

مسلسل مسار إجباري على قناه mbc مصر بعد الإفطار، حيث إن المسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومن إخراج نادين خان ومن إنتاج المتحده للخدمات الإعلامية والمسلسل من بطولة عصام عمر وأحمد داش ونخبة من أكبر النجوم؛ حيث استطاع أحمد داش أن يحقق نجاحًا بعد دوره في جعفر العمدة ليشارك هذا العام فى رمضان ببطولة مسلسله الذي يتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا على قناة mbc.
 

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مسلسل المداح 4

تعرض قناة mbc مسلسل المداح 4 بطوله حمادة هلال فهو استكمال لسلسلة مسلسل المداح بثلاثة أجزاء الماضية والتي حققت نجاحا كبيرا ما بين الصراع بين الإنس والجن حيث إن أحداث المسلسل ما بين الرعب والساسبنس والأكشن وكذلك يعرض جانبًا اجتماعيًا كبيرًا.
 

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مسلسل أشغال شاقة على mbc

تعرض mbc الأعمال الرمضانية عبر شاشتها ومن اهمها إنه ا عرضت بوستر فيلم مسلسل اشغال شاقة بطولة هشام ماجد فهو أحد المسلسلات الكوميدية التي تشارك السباق الرمضاني على شاشة القناة والذي طرحته في الشركه المنتجة ويشارك هشام ماجد وعدد كبير من أكبر النجوم، مثل أسماء جلال ومصطفى غريب وسلوى محمد علي وشيرين ورحمة أحمد فرج، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين هم هشام ماجد وأسماء جلال حيث  هشام ماجد يلعب شخصية طبيب شرعي.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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