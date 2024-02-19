"موضوع رجوعنا" لتامر حسني يتخطى 8 مليون مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - تخطت أغنية “ موضوع رجوعنا ” للنجم تامر حسني ال8 مليون مشاهدة، على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب”.





وأغنية "موضوع رجوعنا" هي من ضمن أغاني ألبوم "هرمون السعادة" وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الإجتماعي.



نجاح كليب "موضوع رجوعنا"







وانهالت عليها التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور الذين قد أشادوا بالأغنية والكليب عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي وقد بدأوا باستخدام الأغنية على جميع فيديوهاتهم وذلك منذ الوهلة الأولي الذي طرحت فيها الأغنية.



وكليب "موضوع رجوعنا "حقق نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 8 ملايين و100ألف مشاهدة وتحتل التريند الثاني عبر يوتيوب.



وتشارك الفنانة رانيا منصور في بطولة الكليب أمام تامر حسني ويعد هذا هو التعاون الأول بينهما، وأغنية "موضوع رجوعنا" هي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم والكليب من إخراج تامر حسني.

كلمات أغنية "موضوع رجوعنا"



بتلومنى ليه

على إنى عِشت وشُفت بعدك

طب ما أنت برضهُ مشيت

و ماعملتش بوعدك

بقى حلو ليك وبقيت عليا مِحرمهُ !

هُما اللى حبوا بعد فُرقه أجرموا ؟

إحساسي كنت مموته وملجِمهُ

وحرمت نفسي من أحاسيس جه وقتها

مالناش حقوق على بعض مش خلصت بقى

ولا ليك تغيرِ على حاجه يوم أهملتها

القلب صعب يلاقى راحته ولو لقىّ

يفضل مِتبت ف الحياه ويحبها

مابقاش فى بينا ذكرى حُب نِخلده

موضوع رجوعنا مستحيل إستبعدهُ

ولا أخلى قلبى حد يوم يستعبده ُ

ولا أخلي حد ف يوم ينزل دمعتى

بقى ليك حياتك ليك حبيب يستعجلك

دلوقتى تِلحق رد شوف بيرنلك

الوقفه دي مش حقنا وإعمِل حساب

عندي حبيب ب أحتِرمهُ حتى في الغياب

