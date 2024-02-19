نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني شتا يكشف عن شخصيته في مسلسل "محارب".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الشاب حسني شتا عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "محارب"، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك حسني شتا البوستر الدعائي لشخصيته عبر حسابه في إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "عنتر الفخم قريبًا مسلسل محارب رمضان2024”.









أحداث مسلسل محارب



ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب



والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر،سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرومحمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.





أعمال حسني شتا في رمضان





ومن ناحية أخري، يشارك الفنان حسني شتا في مسلسل جري الوحش وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، إدوارد،فادية عبد الغني، محمود حجازي، عايدة رياض، حسني شتا، محمد عز، سميرة صدقي، هبة عبد الغني وآخرين، والعمل من تأليف أحمدصبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

مسلسل جريمة منتصف الليل

وتدور أحداث مسلسل “جريمة منتصف الليل” حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقرسكن إحداهما، ومن هنا تبدأ الأحداث في الاشتعال حيث يرصد العمل أحداث اجتماعية تشويقية وتدور قصته في ١٥ حلقة، حول جريمةمن الواقع حدثت منذ ١٥ عاما.





آخر أعمال حسني شتا

ويعرض حاليا لـ حسني شتا في السينمات فيلم "درويلة"، الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق،حسني شتا، مسلم، إبرام سمير، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحي.





أحداث فيلم درويلة



وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه منقبل على الشاشة الفضية.