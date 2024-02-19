بعد تألقها أمس.. شيرين عبد الوهاب تتصدر منصة أكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة أكس،وذلك بعد مشاركتها في أولي حفلات الليالي المصرية السعودية والتي أقيمت في دار الأوبرا أمس الأحد بحضور كبير من نجوم الفن والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

وبدأت الفنانة شيرين عبد الوهاب فقرتها في أولي حفلات الليالي المصرية السعودية بأغنية "مشاعر" وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب:

ورغم الخلاف وتراشق الكلمات الجارحة بين شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب طوال شهور ماضية، إلا أن رد فعل الهضبة جاء مميزا، وتفاعل بشكل قوي من تصفيق، ورقص على فقرتها بحفل ليالٍ سعودية مصرية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

شيرين عبدالوهاب

لقطات عفوية شيرين عبد الوهاب:

كما تداول رواد السوشيال ميديا مقطع لشيرين عبدالوهاب وهي تلطم على وجهها أثناء غنائها أغنية حبه جنة أمس بأولى حفلات الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل تقديم باقة رائعة من أجمل أغاني النجوم، كما شهد حضورا جماهيريا مميزًا، وقام بالتنسيق بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه السعودية.. وحدثت العديد من المفاجآت بمشاركة مطربة كبيرة بجانب منير وشيرين وماجد المهندس.

الدكتورة نيفين الكيلاني:

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد كشفت في وقت سابق كواليس لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزيرة الثقافة: "العلاقة بين مصر والسعودية قائمة على الأخوة وهناك تبادل ثقافي ممتد عبر السنوات".

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تنظيم أنشطة ثقافية متبادلة بين مصر والسعودية، من خلال وزارتي الثقافة في البلدين ويضاف إليهما هيئة الترفيه بالمملكة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال شيرين:

ويذكر أن آخر شيرين عبدالوهاب هي أغنية "الدهب" التي تم طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية منذ طرحها.