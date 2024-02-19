مفاجأة.. لأول مرة نجل حمادة هلال يظهر مع والده بمسلسل "المداح أسطورة العودة"

القاهرة - محمد ابراهيم - منذ عرض الجزء الأول من مسلسل "المداح"، أسر العمل الفني الجماهير بقصته الغامضة وأحداثه المثيرة، مما جعل الانتظار للأجزاء اللاحقة وتحديدًا الجزء الرابع أمر يترقبه الجمهور بشغف عقب نشر البوسترات الدعائية للمسلسل وترويج الأبطال للعمل.

ولكن كان هناك مفاجأة خاصة من نوعها وهو ظهور يوسف نجل حمادة هلال ضمن أبطال العمل، حيث يعتبر ظهوره مع والده في الجزء الرابع (المداح أسطور العودة) إضافة جديدة تثير الفضول والتوقعات لمستقبل المسلسل وتوجهه الفني، بسبب أن هذة المرة الأولى لظهور يوسف مع والده لأول مرة في عالم التمثيل مما جعل الرواد يتساءلون هل سيجسد يوسف دور "عز" نجل صابر المداح في المسلسل أم سيكون شخصية آخرى فرعية؟

أضافات قوية للمداح أسطورة العودة

بجانب الظهور الملفت للطفل يوسف حمادة هلال، تمت إضافة مجموعة من الممثلين البارزين إلى قائمة طاقم العمل، مثل الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة حنان يوسف وصفاء جلال وعودة الفنانة سهر الصائغ مرة آخرى للسلسة مما يضيف للمسلسل طابعًا مميزًا وتشويقًا جديدًا ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سيشهد الجزء الثالث أيضًا ظهور مي سليم وعدد آخر من نجوم الدراما، حبث تأتي هذه الخطوة المميزة لاستقطاب جمهور أوسع وإضفاء الإثارة والحماس على الأحداث، وتعكس استراتيجية مبتكرة من قبل فريق العمل لتجديد السلسلة وتجذب المزيد من المتابعين.

بالرغم من التغييرات الإيجابية التي شهدها مسلسل "المداح الجزء الرابع: أسطورة العودة"، إلا أن الجمهور سيشعر بغياب بعض الشخصيات المميزة التي اعتادوا رؤيتها في الأجزاء السابقة فقد تم الإعلان عن غياب كل من الفنانة يسرا اللوزي والفنان عبد العزيز مخيون والفنانة لوسي والفنان محمد رياض، الذين شاركوا في الجزء السابق وأضافوا لمسة خاصة إلى الأحداث.

يعتبر غيابهم خسارة للمسلسل، حيث كانت تقديمهم لأدوارهم بمهارة وإتقان يضفي على الأحداث طابعًا فريدًا. ومع ذلك، يظل الجمهور متفائلًا لرؤية المزيد من المفاجآت والتطورات في قصة المسلسل، وقدرة الفريق الإنتاجي على تقديم عمل درامي متميز يلبي توقعات الجمهور.





حمادة هلال وكواليس المداح 3

وفي سياق متصل، تحدث حمادة هلال عن كواليس التصوير في المداح 3من قبل في برنامج يحدث في مصر

وقال: "إحنا كنا متوترين وأحنا بنصور الجزء الثالث من المداح أكتر من الاجزاء التانية عشان نوصل للنجاح المطلوب، وأحنا تعبنا أو ي أنا والمؤلفين والمخرج وكنا قاصدين نتعب عشان ربنا يكرمنا أكتر حتى إننا روحنا قنا وسانت كاترين ولبنان والفيوم وغيره عشان نطلع المشاهد مظبوطة"

وتابع: "أتمنى أعمل أساطير كتير من المداح لأن قماشته واسعة والمداح دراما مختلفة في رمضان حتى وأنا في بدايتي كنت كده برضه بحب الاختلافات أما لقيت الناس بتعمل تشويق عملت دراما زي المال والبنون ولما لقيتهم بيعملوا اجتماعي روحت أنا للرعب والمداح بالنسبه لي يعتبر سوبر هيرو العرب



تفاصيل مسلسل المداح 3

يعتبر مسلسل "المداح" الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.