فرح الزاهد: لا أقبل المشاركة في أعمال لا تقدم لي قيمة مضافة

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت اليوم الفنانة فرح الزاهد في ضيافة برنامج “الحياة اليوم” والمذاع على شاشة الحياة الحمراء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، وكشفت خلال لقائها عن العديد من أسرار حياته الشخصية والفنية.

فأكدت الفنانة فرح الزاهد، خلال لقائها التلفيزيوني أنها في فترات الطفولة كانت دائمًا ما تمثل في المنزل مع أسرتها، ويلعبون بالعرائس أيضًا، مشيرة إلى أنّ الفنان الراحل طلعت زكريا كان يثق بها ويرى أنها ستكون ممثلة متفوقة.

فرح الزاهد تكشف عن سعادتها للمشاركة في “الطاووس”



كما أعربت فرح الزاهد خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، عن سعادتها غامرة بعد تلقيها عرض المشاركة في «الطاووس»، موضحة أنها دائمًا ما تعتذر عن المشاركة في أعمال لا تقدم لها قيمة مضافة.

وأوضحت أنها أخرجت ما كانت تعيشه من كبت في تمثيل أول عمل فني لها، مشيرة إلى أنها تستمع بالأعمال الدرامية الجادة، وترى أن الكوميديا أصعب من الدراما بشكل كبير وتحتاج لخبرة أكبر.