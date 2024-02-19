تفاصيل دور مي سليم في مسلسل المداح 4 رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة مي سليم على انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل المداح الجزء الرابع، بطولة الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل دور مي سليم في مسلسل المداح 4

وعبرت مي سليم عن سعادتها بالمشاركة كضيفة شرف في مسلسل المداح الجزء الرابع برمضان 2024، أوضحت أنها لن تجسد شخصية بشرًا طبيعيًا، مازحة: مش بشر عادي، وأتمنى الناس متخفش مني.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

وتشهد أحداث المداح جانب كبير من الخيال هذا الموسم، إذ يدخل الشيخ صابر المداح مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، ويمر من خلال بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، إذ يقابل في هذا العمل ملك الجن «قزح» والذي سيجسده فتحي عبد الوهاب.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

ومسلسل المداح من بطولة الفنان حمادة هلال، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصياغ، حنان سليمان، محمد عز، مي سليم، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024.

أحدث أعمال مي سليم

ومن ناحية اخري، تشارك الفنانة مي سليم في مسلسل “ أمير العوامري” الذي يخوض به هاني سلامة السباق الرمضاني، تظهر مي ضمن الأحداث بدور سيدة تعمل في الاستثمار، ومع مرور الأحداث تذهب للفنان هاني سلامة الذي يملك شركة "العوامري" للاستثمار كي تتعامل معه ولكنها تقع في غرامه وتحاول اللعب عليه وتتزوج منه ويقوم بطلاق زوجته وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة ميرهان حسين.

ابطال مسلسل أمير العوامري

ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.

قصة مسلسل أمير العوامري

وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.