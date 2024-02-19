منصة watch it تطرح البوستر الرسمي لـ مسلسل لحظة غضب

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت منصة watch it بطرح البوستر الدعائي الخاص بـ مسلسل لحظة غضب وهو من بطولة الفنانة صبا مبارك والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

تفاصيل بوستر مسلسل لحظة غضب

وظهر على بوستر مسلسل لحظة غضب أبطال العمل، وهم صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، وظهر على ملامحهم غضب وغموض، وأمامهم تورتة وشموع وكانت تتوسطهم صبا مبارك بلوك جديد عن ماقدمته من قبل.

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ومسلسل لحظة غضب هو واحدًا من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ 15 حلقة والذي يعرض خلال أيام شهر رمضان، حيث أنه يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجأت.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويشارك صبا مبارك في بطولة مسلسل لحظة غضب كلا من الفنان محمد شاهين، والفنان علي قاسم، ناردين فرج وسارة عبد الرحمن وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك في مسلسل لحظة غضب عدد من ضيوف الشرف.

ومن المقرر طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يواصل المخرج عبد العزيز النجار مونتاج العمل بالتزامن مع تصويره ليكون جاهزا للعرض مع بداية شهر رمضان المقبل.

كما يجمع مسلسل لحظة غضب الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائي في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائي في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.



آخر أعمال صبا مبارك

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالي مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كوري، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

