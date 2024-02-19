رمضان 2024.. علي الطيب يكشف ملامح شخصيته في مسلسل مليحة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان علي الطيب تفاصيل شخصيته في مسلسل مليحة، الذي يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2024، وتشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، حيث يسلط العمل الدور على القضية الفلسطينية، ومعاناة أهالي غزة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي دمر البلاد.

وقال علي الطيب في تصريحات صحفية إنه يجسد شخصية طبيب بأحد المستشفيات في مسلسل مليحة، وتربطه علاقة بـ مليحة التي تجسد شخصيتها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

أحداث مسلسل" مليحة"

ومسلسل مليحة تدور احادثه في إطار الدراما التاريخية، حول الأسرة الفلسطينية، التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب الانتفاضة الثانية لتستقر عدة سنوات في ليبيا، وبعد عام 2012 تحاول الأسرة العودة من جديد إلى قطاع غزة عن طريق مصر.

وتواجه الأسرة عدة صعوبات أثناء محاولاتهم العودة غلى الأراضي المحتلة، فتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري أدهم، وهنا تنقلب حياة كل منهم رأسًا على عقب، حيث يقدم أدهم دورًا كبيرًا في

حياتهم.

أبطال مسلسل" مليحة"

ومسلسل مليحة يضم مجموعة من النجوم، حيث أنه من نوعية الـ 15 حلقة، ويشارك فيه كلًا من الفنانة ميرفت أمين، والفنان دياب، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة انور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا الجزار، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

آخر أعمال علي الطيب

وشارك الفنان علي الطيب، خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل «عملة نادرة»، بطولة الفنانة نيللي كريم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ودارت أحداث العمل حول تتنافس عائلتان في نجع عبد الجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهم الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.