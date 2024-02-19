نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة وأبطال مسلسل خيوط المعازيب..مسلسلات رمضان السعودية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مسلسلات رمضان السعودية 2024، قصة مسلسل خيوط المعازيب، أبطال مسلسل خيوط المعازيب، زاد البحث على محركات البحث الالكترونية، عن قصة مسلسل خيوط المعازيب 2024 وهو من ضمن مجموعة مسلسلات سعودية رمضان 2024، ومسلسل خيوط المعازيب يتناول بعض القصص المتميزة والتغيرات في المجتمع السعودي يعرض في شهر رمضان الكريم 2024 ويتناول العادات والتقاليد السعودية بشكل رسمي.

خيوط المعازيب

مسلسل خيوط المعازيب..مسلسلات رمضان 2024 السعودية.. مسلسل خيوط المعازيب

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن قصة مسلسل خيوط المعازيب وأبرز التفاصيل التي تتعلق به، وأبطال المسلسل، وذلك حرصا منا بالاهتمام بالدراما العربية خاصة مسلسلات رمضان 2024 السعودية، والقنوات الناقلة وموعد عرض المسلسلات خلال شهر رمضان.

خيوط المعازيب

مسلسلات رمضان السعودية 2024.. مسلسل خيوط المعازيب..القنوات الناقلة

ينطلق عرض المسلسل السعودي خيوط المعازيب في رمضان القادم، عبر منصة شاهد الرقمية بإشتراك شهري ودون فواصل وإعلانات، بالإضافة إلى قناة ام بي سي في تمام الساعة الثانية مساءً من كل يوم.

مسلسلات رمضان السعودية 2024.. قصة مسلسل خيوط المعازيب

تدور قصة مسلسل خيوط المعازيب في إطار درامي تاريخي يتحدث عن مهنة حياكة البشوت، وهي إحدى المهن التي كانت منتشرة بشكل كبير في منطقة الأحساء حيث كانت هذه المهنة مؤثرة على الحياة الاجتماعية والإقتصادية للناس، كما يصور لنا هذا العمل حياة الآباء والأجداد الأسرية والعملية وعلاقة الناس ببعضها بالإضافة إلى علاقة أرباب العمل مع المعازيب أو العمال في وقتها.

خيوط المعازيب

مسلسلات رمضان السعودية 2024..أبطال مسلسل خيوط المعازيب

عبد المحسن النمر بدور عيسى.

ريم رحمة بدور بدرية.

إبراهيم الحساوي بدور جاسم.

عبد الله الجريان بشخصية أبو أحمد.

فيصل الدوخي بدور رويشد.

دانا آل سالم بدور مريومة.

راشد الورثان بدور أبو سويلم.

المخرج : عبد العزيز الشلاحي ومناف عبد الله.

تأليف: حسن العبدي وعباس الحايك

قائمة المسلسلات السعودية في رمضان 2024

شباب البومب 12.

خيوط المعازيب.

زوجة واحدة لا تكفي.

غالية البقمية.

حياة جديدة.

جاك العيد.

فريق 9.

بيت العنكبوت.

مسلسل "خيوط المعازيب" يبرز تنوع المجتمع العربي من خلال تناول شخصيات متنوعة من حيث العمر، الطبقة الاجتماعية، والخلفية الثقافية، مع التركيز على قضايا اجتماعية هامة وتعكس التحولات الاجتماعية في المجتمع العربي.