نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. البوسترات الفردية لـ مسلسل المداح الجزء الرابع رمضان2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حمادة هلال وصناع مسلسل المداح، تصوير مشاهد الجزء الرابع من العمل، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد.

البوسترات الفردية لـ مسلسل المداح 4

وشاركت الشركة المنتجة للعمل عبر حساباتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، البوسترات الفردية لأبطال مسلسل المداح 4، منهم الفنان حمادة هلال، الفنان فتحي عبد الوهاب، والنجمة هبة مجدي.

تفاصيل مسلسل المداح الجزء الرابع

يشهد الجزء الرابع من المداح عودة الفنانة سهر الصايغ، التي جسدت شخصية الجنيه مليكة، التي حرقت ضمن أحداث الجزء الثالث، الفنان فتحي عبد الوهاب سيشارك في الموسم الرابع من مسلسل المداح، ويجسد عبد الوهاب باحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، تعاقدات الفنانة حنان يوسف على المشاركة في المداح 4 بشخصية دجالة، وتظهر الفنانة سهر الصايغ بطلة الجزء الثاني بشخصيتها مليكة في أحداث الجزء الرابع، وأيضًا مشاركة الفنان رشدي الشامي في العمل، تقدم شاشة Watch It للمشاهدين تجربة مميزة خلال موسم رمضان 2024 مع مسلسل المداح الجزء الرابع، الذي يأتي بقصة مشوقة وأحداث مليئة بالإثارة والتشويق.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

وتشهد أحداث المداح جانب كبير من الخيال هذا الموسم، إذ يدخل الشيخ صابر المداح مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن عما سبق وقدم في الأجزاء السابقة، ويمر من خلال بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر، إذ يقابل في هذا العمل ملك الجن «قزح» والذي سيجسده فتحي عبد الوهاب، المداح 4 يعتمد على قصة متنوعة وشخصيات معبأة بالعمق، مما يعكس التفاعل القوي والإعجاب الذي ناله المسلسل من الجمهور. تقديم الأحداث بطريقة مثيرة وجذابة يجعل المشاهدين على موعد مع لحظات مشوقة ومفاجآت مثيرة في كل حلقة.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

ومسلسل المداح من بطولة الفنان حمادة هلال، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصياغ، حنان سليمان، محمد عز، مي سليم، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024.

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