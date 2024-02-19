نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبرا هيولعها في رمضان.. محمد إمام يروج لأحدث أعماله الدرامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم محمد إمام لأحدث أعماله الدرامية "كوبرا"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك محمد إمام البوستر الدعائي لشخصيته في المسلسل، عبر حسابه في إنستجرام، وعلق على البوستر قائلًا: "وسع يلا بابا جه كوبرا هيولعها في رمضان إن شاء الله على قناة Mbc مصر".





أبطال مسلسل "كوبرا"

يشارك في بطولة مسلسل “ كوبرا ” الفنان محمد إمام والفنان علاء مرسي والفنان محسن منصور والفنان مجدي كامل. الفنان محمدأسامة ( أوس اوس) والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد ثروت والفنان مصطفى بسيط والفنان هشام إسماعيل والفنان معتز هشامومؤدي المهرجانات كزبرة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.





وفي السياق ذاته لأول مرة يشارك الفنان محمد إمام بالسباق الرمضاني بعمل قصير ذات ١٥ حلقة، وتداولت أنباء في الفترة الأخيرة عنإلغاء مسلسل “ كوبرا ” ولكن كان الرد الشائعات وهو طرح البوستر الرسمي لمسلسل، وأبطال العمل يقومون بترويجه.





محمد إمام يكشف عن أولى مفاجآت مسلسل كوبرا

وكشف الفنان محمد إمام عن أولي مفاجأت مسلسل "كوبرا" الذي يشارك به في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان مجدي كامل من كواليس تصوير المسلسل وعلق عليها قائلًا: "أول مفاجأت مسلسل كوبرا،

سعيد اني بشتغل مع نجم كبير بحجم مجدي كامل وإنه وافق يشاركني بطولة المسلسل.. فنان قدير كل مشهد معاه مباراة تمثيل.. استنوا شيخون في رمضان إن شاء الله"





آخر أعمال محمد إمام





يذكر أن محمد إمام يعرض له حاليًا فى السينمات، فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالةفاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

فيلم "أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغنى، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروقالفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.