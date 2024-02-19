نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يحتل المركز الرابع على اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان بهاء سلطان التريند على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث احتل المركز الرابع عليه، وذلك بعد طرح أغنية “مارتحناش”.

أغنية “مارتحناش” لـ بهاء سلطان من كلمات هانى رجب والحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وميكس وماستر ماهر صلاح.

تفاصيل أغنية “كله فالصو”

أغنية “كله فالصو” الأغنية الدعائية لفيلم عصابة عظيمة من بطولة الفنانة إسعاد يونس، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة فهي من كلمات الأغنية للشاعر فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان أغنية "قبل ما امشى" والتي طرحها عبر “اليوتيوب” واقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.