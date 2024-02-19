نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما إبراهيم تطرح برومو "حبر سري" في رمضان 2024.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت قناة القاهرة والناس البرومو الدعائي الأول لـ برنامج حبر سري في موسمه الثامن والذي سوف يعرض في شهر رمضان المقبل.

وظهر في البرومو بعض اللقطات من ستديو البرنامج وفقراته المختلفة وأيضا فقرات جديدة والتس ستكون مفاجأة الموسم الجديد.

واختتم البرومو بكلمة للإعلامية أسما إبراهيم وهي تقول "انتظروني في رمضان في موسم جديد من حبر سري على القاهرة والناس".

ومن المقرر أن يحمل الموسم الجديد من البرنامج العديد من المفاجآت، وتغير عدد كبير من فقرات البرنامج التي ستكون مفاجأة للجمهور.

ومن المقرر أن يتم استضافة عدد كبير من المشاهير في مصر والوطن العربي على مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان.

من هي أسما إبراهيم؟

اسما ابراهيم هي إعلامية ومذيعة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية قامت بالدراسة في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من المقابلات التلفزيونية مع أكبر النجوم التي جعلها لها عدد كبير من المتابعين. ونالت شهرة واسعه في السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس الفضائية.

وبدأت أسماء إبراهيم مشوارها المهني ببرنامجين صغيرين ولكنها لم تحقق النجاح التي كانت تأمل فيه وقد ذكرت أنها كانت تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة. ومن بين تلك البرامج الصغيرة هو برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021. ومن ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت من البرنامج نسخة مميزة في رمضان قدمت فيها عدد من كبار النجوم ومن بينهم محمود الليثي وإسلام إبراهيم وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني، أمير كرارة وكهرپا وحسن الرداد وهالة سرحان وشيرين رضا وعمرو يوسف.

برنامج حبر سري

برنامج حبر سري هو برنامج حواري يذاع علي قناة القاهرة والناس تقدمه المذيعة المصرية أسما ابراهيم. تم في البرنامج استضافت عدد من النجوم المشاهير في مصر والوطن العربي ومنهم: هالة سرحان ودينا الشربيني وائل جسار وعمرو يوسف وأمير كرارة كهرباء وحنان مطاوع وشيرين رضا وغيرهم. وحقق البرنامج نجاحًا كبيرا وعدد كبير من المشاهدات منذ طرحة على الشاشة.