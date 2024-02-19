نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تقع في فخ الإعلام العبري والهجوم عليها من الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة منصة اكس، ‏صور متداولة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي تصافح مدون سفر إسرائيلي يدعى إتسيك بلاس، نشرها الأخير خلال مقابلته لنانسي في حفلها الغنائي بقبرص.

نانسي عجرم

وقامت هيئة البث الإسرائيلية والإعلام العبري بنشر الصور وتوقعت أن تواجه نانسي عجرم أزمة بسبب الصور المتداولة، من جانبها لم تُعلق نانسي على انتشار الصورة وردود الفعل عليها حتى الآن.

تعليقات الجمهور حول الصور:

وكانت ردود الأفعال غاضبة على الصور وجاءت كالتالى:

_في وسط المجازر المستمرة، وفي القصف على الأراضي اللبنانية واستشهاد اطفال ونساء لبنانيات نخرج المغنية اللبنانية نانسي عجرم في اجتماع مع مدون السياحة الإسرائيلي، إتزيك بلاس.

_طبعا أنا بحياتي ما شفت أحقر ولا أوطى من صحافة لبنان،دائما يكونوا بمقدمة صفوف المحاربين ضد سفراء ومبدعين بلدهم هيدي لحظة مصيريه وانتي قاعدة تحرضي الآلاف ضد بنت بلدك اللي هي اذكى من انو تتصور وهي عارفة انو إسرائيلي بكل هالحب والفرح وهي بتعرف أنها رح تنزل عالسوشيال ميديا.

نانسي عجرم

نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل لأول مرة:

وفي سياق آخر كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مفاجأة حول الأفلام المقرر إنتاجها من صندوق Big Time خلال الفترة المقبلة، والتي يبلغ عددها 15 فيلمًا.

وأشار تركي آل الشيخ في مؤتمر صحافي عُقد على هامش زيارته لمصر في الفترة الحالية، إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ستدخل عالم التمثيل من خلال فيلم جديد بعنوان "شغل كايرو"، تلعب بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر.

آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم هي "قلبي يا محتاس"، ضمن أغاني فيلم "مقسوم" الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور السينما، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق يحيى.

نانسي عجرم

كلمات أغنية "قلبي يا محتاس"

ويقول مقطع من الأغنية:" قلبي يا محتاس

طمني علي الاحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب، دي الدنيا يومين يوم غُلب ودمعة عين

يوم فوق السما طايرين.

بتحدف ورد وطوب وانا هعمل ايه ما أنا يعني لازم لازم أعيش، وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش اه تيجي مره كده كده تيجي مره كده، يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش