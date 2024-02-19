نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمبسوت فضي خلال حفلها في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على جمهورها بجمبسوت فضي لامي، من الحفل الغنائي الذي أحيته مؤخرا في دبي.

إطلالة هيفاء وهبي في حفلها بـ دبي

شاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من الحفل، ظهرت بجمبسوت فضي لامي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت الإطلالة مع حذاء أسود بكعب طويل.

أعمال هيفاء وهبي القادمة

من ناحية أخري، تستعد هيفاء وهبي لطرح أحدث أفلامها "جوري" في دور العرض السينمائي، وذلك بعد الانتهاء من تصويره في ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، إلى جانب قيامها بجولة فنية في عدد من الدول الخليجية والأوروبية، وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "رمسيس باريس "، الذي عرض في دور السينما المصرية والخليجية.

آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت الشهر الماضي فيديو كليب أحدث أغانيها "وصلتلها"، التي قدمتها على المسرح لأول مرة خلال إحيائها حفل انتخاب ملك جمال لبنان، أغنية من كلمات محمود عبدالله، ومن ألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب من إخراج إيلي فهد.

كلمات أغنية وصلتلها

وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك

فرُحت راكنها فوق رفّك

تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها، عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

ندهتلها، وبعد ما بَيِّنِت شوقها

لقت إيدك بتخنقها

وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها، قلق فحياتها وبتعمى

عينيك عن قيمة النعمة

عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

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