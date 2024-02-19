نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري لـ«أجمد 7»: حفل ليالى سعودية مصرية يليق بمصر وفخورين بيه جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل السوبر ستار رامي صبري، ضيفا على برنامج «أجمد 7» مع جيهان عبد الله، اليوم الإثنين، على «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

رامي صبري يتحدث عن حفل ليالي سعودية مصرية

وتحدثت عن حضوره حفل «ليالي سعودية مصرية» فى دار الأوبرا المصرية، قائلًا: «هناك تطور ملحوظ واهتمام ومجهود كبير من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وبنش مارك، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، هو بيفكر وينتج ونقدم حفلات مهمة هناك، وجاء لمصر لأنه بيحبها جدا، وهيئة الترفيه بيشتغلوا فن بجد».

وتابع: «اختيارهم لدار الأوبرا لإقامة الحفل شيء محترم لأنها تمثل بلدنا مصر في عالم الفن، وإحساس رائع التواجد وسط هذا الجمع الكبير من فناني مصر والوطن العربي، وكانت حفلة عظيمة جدا بقيادة شركة (بنش مارك) وهما ناس محترفين جدا، وعملوا حفل كبير يليق بالجمهور المصري وكنا فخورين الحقيقة».

كما تحدثت رامي صبري عن أغنية «بين الحيطان» من ألبومه الأخير وسر نجاحها الكبير بين الجمهور، قائلا: «هي أغنية مختلفة في كل حاجة لم تُقدم من قبل، سواء المزيكا أو الكلام، وأنا بغنيها حسيت إني بعمل حاجة جديدة وتليق على كل الحالات التي يعيشها أي شخص سواء وفاة قريب منك أو حبيبتك انفصلت عنك، أنا شخصيا بكيت وأنا بسمعها لتذكري شقيقي الراحل كريم، وهي بتلمس نقطة الفراق، وحتى كنت أريد تصويرها وكأن شخص عزيز عليّ توفى ولكن المخرج قال لي الأغنية كئيبة كفاية، فصورناها فيديو كليب عن انفصال حبيبين».