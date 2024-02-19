القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، فى مداخلة ببرنامج “صالة التحرير” على “صدى البلد” مع الإعلامية عزة مصطفى، عن تفاصيل إصابة محمد منير قبل حفل ليالى مصرية سعودية والذى أقيم أمس.

وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل إصابة محمد منير

وقالت: “أشكر الفنان الكينج محمد منير شكر على إصراره إنه يؤدي الحفلة رغم إصابته هو وقع على السلم في الأوبرا، وهو في طريقه للبروفة وقت الظهر، وراح المستشفى جبس في ذراعه، ورجع مصمم يعمل الحفلة علشان تم الإعلان عنها، والناس جاية على أساس إنها هتشوف محمد منير، ما قام به محمد منير قمة الالتزام من الفنان الأصيل، الذي يقدر مسئولياته تجاه جمهوره.. أحييه، وأتمنى له الشفاء من قلبي، وربنا يديم عليه نعمة الصحة والإبداع”.

سبب إصابة محمد منير

وكشف الفنان محمد منير، عبر فيسبوك، عن سبب ظهوره بالجبس على مسرح الأوبرا خلال أولى حفلات ليالي السعودية المصرية، وكتب: "‎قدر الله ما شاء فعل ‎كانت وفاه شقيقتي منذ عدة أيام،، وكان عندي حفله بعدها بيومين وبفضل الله مقدرتش اتأخر عن جمهوري،، منذ ساعات تعرضت لكسر في الذراع،، وبرضو مقدرتش اتأخر عن تلبيه نداءً وزارتي الثقافه لبلدي مصر والشقيقة المملكة العربية السعودية وكمان حضور أصدقائي وأخواتي من الوسط الفني العربي،، وزملائي من العازفين بقيادة المايسترو (وليد فايد) شكرًا لدعمكم. وإلي مليون لقاء".

آخر أعمال محمد منير

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد منير طرحه أغنية لدعم الدولة الفلسطينية والتي أتت بعنوان "فلسطيني" وذلك في ظل الأزمة التي شهدتها غزة، وتقول كلماتها: يسكت يسكت رد الشعب وفجأة يطرشقلك شرايينك.. ياللي مخطط تلغي العدل وشياطين الشر في تكوينك.. يسكت يسكت الاستحمال لما مراره يساوي الموت.. ينتحر الصبر في فيضانه وينفجر الشعب المكبوت.. تسرق.. تحرق.. تقتل.. تهدم.. وتتفنن في صنوف الغدر.. آدي الشعب.. إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة جندك تأمينك.. يا فلسطيني.. يا فلسطيني.. ينصر دينك