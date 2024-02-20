نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مسلسل «فراولة» رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني بالمسلسلات القصيرة، مسلسل «فراولة»، الذي ينتمي إلي المسلسلات القصيرة ذات ال ١٠ وال ١٥ حلقة فهو يتكون من ١٥ حلقة وهذه المرة الأولى.

الإعلان التشويقي لمسلسل “ فراولة”

طرحت watch it الإعلان التشويقي لمسلسل “ فراولة” والمقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج تفاصيل مسلسل “ فراولة” وأبطال المسلسل.

شخصيات مسلسل فراولة

وتظهر نيللي كريم ضمن أحداث العمل، بعدة شخصيات وهن: بنت بواب وقارئة فنجان وانفلونسر، تقدم نيللي هذا العام تجربة درامية مختلفة والتي ستكون التجربة الثانية من نوعية المسلسلات الكوميدية.

قصة مسلسل «فراولة»

تدور أحداث المسلسل حول تتبع قصة فتاة تُدعى فراولة، نجلة حارس عقار في الزمالك، تمتلك مهارة قراءة الفناجين، وتجسد قصة مثيرة حيث تنطلق في رحلة غير متوقعة، تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تهدف إلى جلب الطاقة الإيجابية والسعادة والنجاح المالي، بفضل جهودها، تستحوذ على الشركة وتصبح مالكتها، وتقودها نحو نجاح كبير. ومع ذلك، تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها الحقيقي على حياة متابعيها، أو هل كل ذلك مجرد وهم يعيشونه.

تفاصيل مسلسل «فراولة»،

مسلسل «فراولة»، من المقرر أن يعرض في النصف الثاني من رمضان 2024، حيث ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية «فراولة» ابنة حارس عقار تحاول الصعود لحياة أرستقراطية، وتنجح في أن تكون سيدة أعمال بعد مواجهة العديد من التحديات.

أبطال مسلسل «فراولة» لـ نيللي كريم

يشارك في بطولة مسلسل “ فراولة ” الفنانة نيللي كريم والفنانة شيماء سيف، والفنان صدقى صخر، والفنان أحمد فهيم، والفنانة علا رشدى، والفنانة جيلان علاء، الفنان تونى ماهر، الفنان حجاج عبدالعظيم، الفنانة دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى

آخر أعمال نيللي كريم

وكان آخر أعمال نيللي كريم هو مسلسل عملة نادرة، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ظهرت من خلاله لأول مرة بشخصية صعيدية، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جمال سليمان، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي، جومانا مراد، ندى موسى، مريم الخشت، وهشام عاشور.