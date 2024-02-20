نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل قلع الحجر وموعد العرض الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خضم فعاليات موسم دراما رمضان لعام 2024، يعد مسلسل "قلع الحجر" أحد الأعمال المترقبة بشدة، حيث يتوقف الجمهور بفارغ الصبر لاستكشاف قصة هذا العمل الفني والتعرف على الأحداث الملهمة التي سترويها لنا الحلقات.

في هذه المقدمة، سنستعرض سويًا قصة مسلسل "قلع الحجر"، الذي يعد رحلة إلى عالم درامي مليء بالتشويق والإثارة. سنلقي نظرة على الشخصيات والأحداث التي ستشد انتباه المشاهدين، ونكشف عن موعد العرض الرسمي الذي سيجعل هذا العمل يطغى على شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان المقبل.

مع وعد "قلع الحجر" بتقديم تجربة مشاهدة مثيرة وملهمة، يترقب الجمهور بحماس هذا العمل الفني الرائع الذي يعد بأن يكون إضافة مميزة إلى الساحة الدرامية في هذا الموسم الخاص.

أحداث مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر، تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه، وحسب تصريحات المخرج حسني صالح عنه أنه سيكون بمثابة اكتشاف جديد وموهبة تستحق التواجد.

مسلسل جريمة منتصف الليل

طرح المنتج علاء الزير، البرومو التشويقي لـ مسلسل جريمة منتصف الليل، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز النجوم، بينهم أحمد عبد العزيز، وصلاح عبد الله وميار الغيطي وإلهام عبد البديع ومحمد عز، بالإضافة إلى عدد من نجوم السعودية، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

بدأ صناع عمل جريمة منتصف الليل الترويج عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ عدد كبير من الجمهور يتفاعل بشكل أكبر على المنشورات متمنين التوفيق والنجاح الدائم لصناع العمل.

مسلسل "جري الوحوش"

أحداث هذا المسلسل مأخوذة عن فيلم "جري الوحوش"، بطولة كل من النجم الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.

وتدور قصة الفيلم حول شخصيتي "سعيد" والطبيب "نبيل"، يجمع بينهما علاقة صداقة، وفيها يعاني الأول من عدم قدرته على الإنجاب، حتى يتدخل الأخير بمساعدته بطريقة غير مألوفة.