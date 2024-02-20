شاهد.. صور جديدة من كواليس مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستكمل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهد مسلسل حق عرب، إنتاج شركة سينرجي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024 والذي ينافس به الفنان أحمد العوضي في الماراثون المقبل، وذلك بعد تألقه خلال السنوات الماضية في المواسم الرمضانية.

“حق عرب”

العمل من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في مجموعة من الفنانين، أبرزهم: رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد عبد الله، وليد فواز، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، والعمل مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن ويعرض في موسم رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة ومنصة واتش إت.

أبطال مسلسل حق عرب



مسلسل "حق عرب" مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ويشارك فيه كل من دينا فؤاد، رياض الخولث، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي. وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

مسلسل حق عرب أول بطولة مطلقة لأحمد العوضي



ويسجل مسلسل "حق عرب" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.