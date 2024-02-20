في هذا الموعد.. عمر خيرت يحيى حفلين بدار الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب عمرو خيرت لإحياء حفلا موسيقيا ضخما، ومن المقرر إقامتها يوم الأربعاء والخميس المقبلين، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت لجمهوره خلال الحفل باقة كبيرة من معزوفاته الموسيقية التي يحبها الجمهور.

من هو عمر خيرت؟

تميز الموسيقار عمر خيرت بمشاركته في تأليف العديد من تترات المسلسلات، حيث استطاع ببراعة دمج الموسيقى الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية، باستخدام آلات مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ مثل الكلارينيت والأبوا والساكسفون، بالإضافة إلى الآلات الشرقية المميزة مثل الأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان. ومن بين أهم أعماله: "قضية عم أحمد"، و"البخيل وأنا"، و"ضمير أبلة حكمت"، و"غوايش"، و"ليلة القبض على فاطمة".

أعمال عمر خيرت

بعض الأفلام التي شارك في تأليف الموسيقى لها هي: "الممر" في عام 2019، "الجزيرة 2" في عام 2014، "زهايمر" في عام 2010، "عسل إسود" في عام 2010، "ولاد العم" في عام 2009، "الجزيرة" في عام 2007، "تيمور وشفيقة" في عام 2007، "مفيش غير كدة" في عام 2006، "الرهينة" في عام 2006، "دم الغزال" في عام 2005، "السفارة في العمارة" في عام 2005، "حب البنات" في عام 2004، "النعامة والطاووس" في عام 2002، "مافيا" في عام 2000، "الرغبة" في عام 2002، "إمرأة تحت المراقبة" في عام 2000، و"أولى ثانوي" في عام 1999.

كما شارك في تأليف الموسيقى لعدد من الأفلام الأخرى، منها: "سكوت ح نصور" في عام 2001، "النوم في العسل" في عام 1996، "قط الصحراء" في عام 1995، "البحث عن توت عنخ آمون" في عام 1995، "الإرهابي" في عام 1994، "لصوص خمس نجوم" في عام 1994، "فرسان أخر زمن" في عام 1993، "البحث عن ديانا" (فيلم كندي) في عام 1992، "نساء صعاليك" في عام 1991، "جحيم تحت الماء2" في عام 1990، "الحب أيضا يموت" في عام 1990، "عريس في اليانصيب" في عام 1989، "صراع الأحفاد" في عام 1989، "بستان الدم" في عام 1989، "نهر الخوف" في عام 1988، "ليلة القبض على فاطمة" في عام 1984، و"اعدام ميت".