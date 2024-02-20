أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أحدث أغانيه "شايف نفسك" في لوس أنجلوس

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أحمد جودة - القاهرة - أنتهي أحمد شيبة من تسجيل أغنيته الجديدة "شايف نفسك وصلت لإيه" ويصورها بطريقة فيديو كليب في لوس أنجلوس، حيث شارك في إحياء حفل هناك مع الفنانة نوال الزغبى، ومن المتوقع طرح الكليب قريبًا على جميع المنصات الإلكترونية والتلفزيونية.

"شايف نفسك وصلت لإيه" من كلمات محمد الشاعر وألحان خالد سلطان وتوزيع مصطفى أبو رية وميكس هانى محروس.

أحدث أعمال أحمد شيبة

ومن ناحية أخري، يقدم أحمد شيبة تتر مسلسل "حق عرب"، بطولة أحمد العوضي،الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي ويظهر العوضي بشخصية عرب السويركي، يعمل في تجارة الخشب وتمر حياته بالعديد من الأزمات، كما تجمعه قصة حب مع دينا فؤاد.