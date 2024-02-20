نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري: "لدي الكثير من الأغاني الأسطورية في مشواري الفني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "اجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله عبر نجوم اف ام، وتحدث رامي صبري عن أعماله الفنية وأكثر الأغاني العالقة في ذهن الجمهور، وأيضًا كشف أعماله القادمة.

وتحدث رامي صبري عن أغانيه الأسطورية التي أثبتت ذلك بنجاحها سواء داخل أو خارج الوطن العربي وكشفها قائلًا: «في الـ8 ألبومات اللي عملتهم والـ100 أغنية سينجل اللي طرحتهم خلال مشواري فيهم أغانِ أسطورية، بمعنى إن نجاحهم بيسمع في الخارج، وأغنيات أخرى نجاحهم جيد، وبالطبع أحلى أغنية هي اللي بيجتمع عليها كل الناس منهم (يمكن خير) و(حياتي مش تمام) و(بين الحيطان) من ألبومي الأخير».

وكشف رامي صبري عن نوعية الأغاني الذي يحب دائمًا تقديمها في ألبوماته، قائلا: «في ألبومي الأخير عامل أغنية اسمها (كل سنة في حياتنا وأنت) وهي أغنية مناسبات وأنا بحب هذه النوعية وقدمتها من قبل أكثر من مرة، وأيضا بحب الأغاني المفرفشة والفريش مثل (أنت جنان)».

وتحدث رامي صبري عن أعماله الجديدة قائلًا: “عندي إعلان في شهر رمضان القادم وسأقدم تتر مسلسل، وحفلات أخرى في جدة والكويت ودبي وأمريكا وكل هذا بعد شهر رمضان”.

تفاصيل أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

والجدير بالذكر أن أغنية "بين الحيطان" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري ومن ألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر، والكليب من إخراج فادي حداد.

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "بين الحيطان" من ألبوم "النهايات أخلاق" حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

وأيضًا قد طرح الفنان رامي صبري مؤخرًا كليب "بين الحيطان" ولقي الكليب تفاعل كبير من الجمهور وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

كلمات أغنية "بين الحيطان" لـ رامي صبري

وبعدين يا سنيني

أنا البعد آذيني

فراقه طلَّع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي

لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي

وعايش على حالي وموجوع

ده لو يرجع ثانيه ارتاح واعيش الدنيا

بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان ما بتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه

قلبي اللي راح معاه وما رجعليش