نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري: "النهايات أخلاق" عجبتني أول ما اتعرضت عليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج "اجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله عبر نجوم اف ام، وتحدث رامي صبري عن أعماله الفنية وألبوم "النهايات أخلاق".

حيث تحدث رامي صبري عن أحدث ألبوماته «النهايات أخلاق»: «الأغنية رائعة جدا وجذبتني من أول ما عرضت عليّ وقلت إنها هتكون اسم الألبوم، وللأسف أصبحت النهايات هي أسهل حاجة في عصرنا الحالي خصوصا في ظل المسؤوليات المحيطة بنا، وهو أمر يقع على عاتق الرجال بشكل كبير ومهم تكون فعلا النهايات أخلاق».

وأضاف: «أغنية (النهايات أخلاق) ليس ورائها أي قصة ولكنها جاءت لي صدفة، وأرسلها لي الموزع وسام عبد المنعم وأحببت الموضوع المختلف في كلماتها، وعجبتني أنها مرتبطة معي بالسوشيال ميديا ودائما نقرأها على بعض المنشورات المنتشرة كثيرا»

نجاح أغنية “النهايات أخلاق” لـ رامي صبري

والجدير بالذكر أنه قد حققت أغنية "النهايات أخلاق" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث قد وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و200 ألف مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

وأغنية "النهايات أخلاق" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

وقد نالت أغنية "النهايات أخلاق " إعجاب الجمهور وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي حيث أصبحت التريند، وانهالت على الأغنية التعليقات الإيجابية الكثيرة.

وتقول كلمات أغنية "النهايات أخلاق"

بعد ما فكرنا كتير

وتعبنا من التفكير

في الاخر مرتحناش

و وصلنا لحل اخير

اننا مش متفقين

واحنا الاتنين عارفين

إنه ا مش نافعة خلاص

بنعاند بس في مين

ومدام اخرتنا فراق

يبقي النهايات اخلاق

نفضل فاكرينها بخير

مهو اصلنا مش في سباق

ودي مش معناها رجوع

متغيرش الموضوع

حسسني أن أنت تمام

ومتقفلهاش بدموع

كده احسن ليا وليك

والايام هتنسيك

واحد جربت معاه

مطلعش مناسب ليك

ويا عالم بعد سنين

هنعيش ونقابل مين

مش يمكن بكرة نكون

من حق اتنين تانيين