تنفيذا لحكم جمهوره.. عزيز مرقة يوزع تذاكر حفله الجديد في محافظات مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان الأردني عزيز مرقة جولة فنية شاملة في مصر، حيث سيزور ثلاث محافظات مختلفة خلال 7 أيام متتالية، استعدادًا لحفله الكبير المنتظر في القاهرة.

بدأ عزيز مرقة رحلته في مصر من مدينة الإسكندرية، ثم زار المنصورة، وانتهى به الأمر إلى أسوان في أقصى جنوب مصر، حيث التقى بجمهوره وجهًا لوجه، وقدم لهم مفاجآت من خلال زيارات شخصية في شوارع تلك المدن وأدى معهم بعض الأغاني، كما قدم لهم تذاكر لحفلته المرتقبة في القاهرة في الأول من مارس.

ويفي عزيز بعقوبة فرضها متابعوه عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok وInstagram، بعد دعوتهم لتوزيع تذاكر بطريقة مشابهة لتحديات لعبة "شايب الكوتشينة"، قرروا أن يعاقبوه بالحضور شخصيًا إليهم في المحافظات البعيدة عن القاهرة لتسليمهم التذاكر.

أخر أعمال عزيز مرقة

ويذكر ان طرح المطرب الأردنى عزيز مرقة، أحدث أغانية بعنوان "بتسأليني"، وذلك عبر قناته الشخصية “يوتيوب”، وجميع المنصّات الموسيقية.

أغنية "بتسأليني" من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.