محمد رحيم يلمح لاعتزاله الفن والسفر إلى الخارج

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ الملحن محمد رحيم جمهوره ومحبيه بامكانية اعتزاله الفن والموسيقى والسفر إلى خارج البلاد، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر محمد رحيم عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك، يلمح من خلال اعتزاله الفن لـ أجل غير مسمى، إذ كتب: تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر، واحتمالية اعتزال المهنة والسفر للخارج".

آخر أعمال الملحن محمد رحيم

ويذكر ان تمكنت أغنية "سقعة يناير" للملحن والمطرب والشاعر محمد رحيم من تحقيق نجاح باهر واسع النطاق. حيث حظيت الأغنية بإعجاب واستحسان الجماهير وانتشار واسع عبر الإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي

تميزت "سقعة يناير" بأداء صوتي رائع يجمع بين العاطفة والقوة، حيث تمكن محمد رحيم من نقل رسالة الأغنية بكل تفاصيلها ومشاعرها ببراعة فائقة، وقد ابتكر رحيم أيضًا اللحن الرائع الذي يأسر الأذهان ويجذب الاهتمام.

تعبر كلمات الأغنية عن قصة حب مليئة بالعواطف الجميلة والتي تلامس قلوب المستمعين من مختلف الأعمار والثقافات

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رحيم أغنية" شكلي حبيت النهاردة "، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت التريند فور نزولها كلمات اغنية" شكلي حبيت النهاردة "