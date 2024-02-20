حسني شتا يجسد شخصية "عنتر الفخم" في "محارب".. رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب عدد كبير من جمهور الفنان حسني شتا أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والذي يحمل اسم "محارب" للنجم حسن الرداد، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.

ويقدم دوت الخليج الفني لكل متابعيه كل ما هو جديد وتفاصيل عن مسلسل "محارب".



وكشف الفنان حسني شتا عن تفاصيل شخصيته من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:"عنتر الفخم.. قريبا مسلسل محارب رمضان 2024".

تعليقات الجمهور على منشور حسني شتا

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات مليوون مبروك، تستاهل كل خير، بالتوفيق الدائم، وغيرها من التعليقات.

أحداث مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب حول شخصية عزيز، والذي يجسده الفنان حسن الرداد، ويأتي للقاهرة بعد رحيله من الصعيد من أجل البحث عن مستقبله، وتحمل مسؤولية أسرته بعد وفاة والده، ولكن تحدث مفاجأة تُغير حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل "محارب"

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، ونرمين الفقي، وسلوي عثمان، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، ومحمود ياسين جونيور، وماجد المصري، ونور محمود، وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



آخر أعمال حسني شتا

والجدير بالذكر آخر أعمال حسني شتا فيلم درويلة، والذي حاز على إعجاب الجمهور فور عرضه على شاشات السينما.

