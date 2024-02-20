فن ومشاهير

تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال 2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 06:31 صباحاً - سنكشف لكم اليوم بعض الأسماء التي ستكون ضحايا برنامج "رامز قفل اللعبة" في الموسم الجديد لعام ٢٠٢٤، الذي يعدّه الكثيرون كمناسبة ممتعة ومشوقة في شهر رمضان.

يعد رامز جلال، النجم الكوميدي الكبير، مضمونًا للضحك والمرح لكل فئات الجمهور، حيث ينتظر الكبار والصغار متابعة برنامجه بشغف، وذلك بعد الإفطار مباشرة، لمتابعة الحلقات الكوميدية والمثيرة.

دعونا نتعرف سويًا على بعض الأسماء التي ستكون ضحايا برنامجه المثير في رمضان ٢٠٢٤.

الفنان عمرو يوسف.

النجم رضا عبد العال.

بالإضافة إلي لاعب إمام عاشور.

والفنان امحمد العسيلي.

النجمة حنان مطاوع.

الفنانةغادة إبراهيم.

وغيرهم من الفنانين والفنانات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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