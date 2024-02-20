عزيز مرقة يوزع تذاكر حفله الجديد في محافظات مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 06:31 صباحاً - بدأ الفنان الأردني عزيز مرقة جولة فنية شاملة في مصر، حيث سيزور ثلاث محافظات مختلفة خلال 7 أيام متتالية، استعدادًا لحفله الكبير المنتظر في القاهرة.

بدأ عزيز مرقة رحلته في مصر من مدينة الإسكندرية، ثم زار المنصورة، وانتهى به الأمر إلى أسوان في أقصى جنوب مصر، حيث التقى بجمهوره وجهًا لوجه، وقدم لهم مفاجآت من خلال زيارات شخصية في شوارع تلك المدن وأدى معهم بعض الأغاني، كما قدم لهم تذاكر لحفلته المرتقبة في القاهرة في الأول من مارس.

ويفي عزيز بعقوبة فرضها متابعوه عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok وInstagram، بعد دعوتهم لتوزيع تذاكر بطريقة مشابهة لتحديات لعبة "شايب الكوتشينة"، قرروا أن يعاقبوه بالحضور شخصيًا إليهم في المحافظات البعيدة عن القاهرة لتسليمهم التذاكر.