كارمن لبس تخطف الأنظار بالبوستر الرسمي لمسلسل "2024" المرتقب خلال رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكنت الفنانة اللبنانية كارمن لبس من خطف أنظار الجمهور، فور مشاركة جمهورها البوستر الرسمي لمسلسل 2024 من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيه:"اللي بيجمعهم في بعض ملف واحد وقضية واحدة 2024 يعرض خلال شهر رمضان على منصة شاهد".



تعليقات الجمهور على منشور كارمن لبس

وأثار المنشور على إعجاب عدد كبير من متابعي الفنانة، الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل. كما أشاد عدد كبير منهم بدور "رسمية"، وجاء ضمن التعليقات، "وأخيرًا، رسمية راجعة" و"أحلى دور رسمية" و"كان دور تحفة بجد" و"والله وحشتنا رسمية".



ومن جانبه، تجسد الفنانة اللبنانية كارمن لبس، شخصية "رسمية" في مسلسل "2024"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

آخر أعمال كارمن لبس

والجدير بالذكر آخر أعمال كارمن كان مسلسل “أقل من عادي” الذي لعبت بطولته إلى جانب: جهاد سعد، هيا مرعشلي، وسام الصباغ، مينا سعيد، طيب إبراهيم. كما شاركت في مسلسل “خريف العمر”، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.