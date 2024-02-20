القاهرة - محمد ابراهيم - أفضل 7 مسلسلات رمضان 2024 علي قناة on E "تعرف عليهم"، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين 11 مارس 2024، يترقب الكثير من الأشخاص هذه الفترة بشغف، حيث تكثر العروض التلفزيونية والمسلسلات خلال هذا الشهر الفضيل.

في هذا المقال، سنلقي نظرة على جدول مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 التي ستُعرض على قناة أون دراما.

مسلسلات رمضان 2024 علي قناة on E

قناة أون تعرض مسلسلات حصرية لنجوم الدراما العربية والمصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت عن قائمة المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2024:

يتم عرض المسلسل المعروف باسم “صدفة” والذي يقوم ببطولته الفنانة المشهورة ريهام حجاج. سيعرض مسلسل “المعلم”، الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان. سيتم عرض مسلسل “صيد العقارب” الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق أيضًا. سيتم عرض مسلسل “جودر” الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال. سيتم عرض أيضًا مسلسل “إمبراطورية ميم” بمشاركة النجم خالد النبوي. سيعرض مسلسل “مسار إجباري” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد داش. في النهاية المسلسل الكوميدي “الكبير أوي” في الموسم الثامن يعود ببطولة الفنان الشهير أحمد مكي.

تردد قناة أون تي في HD

تتميز قناة أون في بث محتواها طوال اليوم بجودة عالية ووضوح دقيق، حيث تسعى القناة دائمًا لتقديم أفضل تجربة مشاهدة لجمهورها، وتعتمد القناة على أحدث التقنيات ووسائل البث لضمان عرض برامجها ومسلسلاتها بجودة عالية، تردد القناة كالتالي:

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: النايل سات.

مميزات قناة أون أي

تحتوي هذه القناة على العديد من الميزات التي لا يمكن شرحها بالتفصيل، حيث تشمل جميع المميزات التالية: