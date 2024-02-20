نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ضيوف Big Time Podcast رمضان 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على ضيوف Big Time Podcast رمضان 2024 والقنوات الناقلة، احتفالًا بفعاليات موسم الرياض، يطلق الإعلامي البارز عمرو أديب برنامج بودكاست جديد يحمل اسم "BIG TIME"، من المتوقع أن يكون هذا البرنامج الجديد واحدًا من أبرز العروض في موسم الرياض، مما يثير ترقب الجمهور لما سيقدمه من محتوى مميز.

لقد لاقى هذا الإصدار الجديد للبرنامج ترحيبًا حارًا من قبل المستمعين والمتابعين، ويتوقع الجميع أن يكون محط اهتمامهم خلال هذا الحدث الكبير، يأتي هذا الإصدار الجديد نتيجة للتعاون الوثيق بين الإعلامي أديب والهيئة العامة للترفيه، حيث يسعى الطرفان لتقديم تجربة استماع مميزة وفريدة للمستمعين.

Big Time Podcast .. ضيوف Big Time Podcast في رمضان

في بودكاست BIG TIME الذي يقدمه الإعلامي البارز عمرو أديب يتم استضافة عدد من الضيوف المميزين وهم من مختلف المجالات والمجالات الفنية والرياضية والترفيهية من بين الضيوف الذين شاركوا في البرنامج جان رينو، ويل سميث، ميسي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، محمد حماقي، أنغام، نانسي عجرم، منى زكي، أحمد حلمي، والفنانة أصالة وأمال ماهر.

يتميز بودكاست BIG TIME بتنوع ضيوفه، حيث يضم أسماء بارزة في عالم الفن والرياضة والترفيه مما يضفي عليه طابعًا مميزًا وجاذبية كبيرة للمستمعين ومن خلال هذه الحلقات يقدم البرنامج نقاشات مثيرة ولقاءات شيقة مع الضيوف حيث يتحدثون عن مسيرتهم المهنية وتجاربهم الشخصية ويتناولون مواضيع مختلفة تهم الجمهور.

Big Time Podcast .. القنوات الناقلة ل Big Time Podcast

بودكاست BIG TIME هو إنتاج إعلامي مميز يقدمه الإعلامي الشهير عمرو أديب، ويُذاع على قناة MBC وهو يعتبر واحدًا من أبرز البرامج الصوتية التي تتناول مواضيع متنوعة وتستضيف شخصيات بارزة من مختلف المجالات يتميز هذا البودكاست بتقديم محتوى غني ومتنوع يجذب جمهورًا واسعًا من المستمعين.

في BIG TIME يتحدث عمرو أديب مع مجموعة متنوعة من الضيوف المميزين، بما في ذلك الشخصيات العامة، والمشاهير، والفنانين، والمثقفين وغيرهم يتناول البرنامج مواضيع متنوعة تشمل السياسة، والفن، والثقافة والرياضة والمجتمع والأحداث الجارية وغيرها مما يضفي عليه طابعا شيقا وممتعًا يستمتع به المستمعون.