نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله الرويشد وموعد خروجه من المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، الذي كان من المقرر إقامته في 23 فبراير، بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبدالله الرويشد.

وبخصوص الحالة الصحية للفنان عبد الله الرويشد، أكد وكيل أعماله ملك أحمد أن حالته مستقرة، ومن المتوقع أن يُغادر المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الاستمرار في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

وعبّر الرويشد عن شكره لجمهوره على دعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه بخير وأن حالته الصحية جيدة.

عدد من الفنانين والملحنين أبدوا دعمهم وتمنوا للرويشد الشفاء العاجل، بما في ذلك الملحن نواف عبدالله الذي قال: "ألف لا باس عليك يابوخالد.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك".