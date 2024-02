نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف رسميًا عن عنوان الفيلم القادم لأكشاي كومار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف رسميًا عن العنوان الرسمي للفيلم الجديد لأكشاي كومار، الذي سيكون إعادة صناعة لفيلم طرح سابقًا بعنوان Soorarai Pottru.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيكون بعنوان Sarfira، ومن المقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بتاريخ 12 يوليو.

أيضًا كان قد طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، والذي يشارك في بطولته الممثل الشاب تايجر شروف.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد ستدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Bade Miyan Chote Miyan.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة أعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، الفيلم تقرر أيضًا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من إنتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع إنديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.