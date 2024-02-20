وفاة الفنان السعودي عبدالعزيز الهزاع بعد رحلة عطاء فنية دامت لأكثر من 60 عامًا

الرياض - محمد الاطلسي - تم الإعلان عن وفاة الفنان السعودي الشهير بشخصية( أم حديجان) وصاحب الصوت المميز عبدالعزيز الهزاع؛ حيث كان فناناً شاملاً ومنولوجستًا مرموقًا يعرفه القاصي والداني على المستوى المحلي والعربي.

وقد نعاه العديد من فناني جيله ورفقاء مشواره الفني أمثال الكاتب حمد القاضي الذي وصفه بالموجه الاجتماعي كما كان يرتاح الفنان- رحمه الله- لهذا اللقب، ورثاه الفنان عبدالإله السناني قائلًا: ( قالوا رحلت وما نراك مغادرًا في الروح رغم الموت ذكرك خالد)، وودعه الناقد المسرحي فهد اليحيا( وداعاً أبا سامي، رحمك الله وغفر لك وأدخلك جنات النعيم ضاحكاً باسمًا كما أضحكتنا وأضحكت جداتنا وأجدادنا وأمهاتنا وأضحكتني مع زملائي الحضران من جدة ومكة لي ليالي القاهرة، ولعلنا نلتفت إلى تكريمك الآن).

ولقد أمضى الفنان عبدالعزيز الهزاع عمره الفني في تقليد الأصوات ليناقش بهذا الصوت القريب من قلوب الجمهور المشاكل الفنية والاجتماعية والسياسية وتقديم الحلول لها، كما كان يتميز بحس فكاهي عالٍ أمتع به جمهوره المحلي والخليجي.

ولد الفنان عبدالعزيز الهزاع في في العنيزة بالقصيم عام 1937 في شهر سبتمبر لليوم التاسع، ثم انتقل للعيش في الكويت في الستينات وعمل موظفاً بها، وكانت انطلاقته في الإعلام السعودي ثم انتقل للعمل بالرياض وكان معروفاً بلقب( جماعة في رجل)، ومن أشهر أعماله الفنية( مسلسل فرج الله والزمان، ومسلسل مقالب من الحياة)، ومن أعماله الإذاعية أم حديجان ثم تم عرضه كعمل تليفزيوني.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء 10 شعبان 1445 بمسجد الراجحي بعد صلاة العصر، وسيكون عزاء الرجال بالمقابر والنساء في مسجد الراجحي.

غفر الله للفقيد وأسكنه فسيح جناته.