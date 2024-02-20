نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رأي النقاد السلبي..إخفاق جديد لـ Madame Web بشباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أراء النقاد السلبية، يستمر الاخفاق بالظهور للفيلم الجديد Madame Web المشتق من عالم الرجل العنكبوت ومن إنتاج شركة سوني.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم حقق افتتاحية مخيبة للأمال في شباك التذاكر بعد طرحه رسميًا للعرض السينمائي، بأن حصل على إيرادات اجمالية على مستوى العالم منذ طرحه تقدر بـ 51.5 مليون دولار.

جاء أول رد فعل من داكوتا جونسون حول ردود الفعل الناقدة لفيلمها الجديد Madame Webb صادمة، حيث اعترفت بأنها لم تشاهد الفيلم حتى الآن.

ذلك بعد أن وجه سؤال لداكوتا حول رأها فيما جاء في ردود فعل النقاد السلبية على الفيلم المطروح ضمن عالم أفلام سبايدر مان.

وكانت قد بدأت النجمة داكوتا جونسون حملتها الترويجية لفيلمها الجديد المنتظر الذي تقتحم به رسميًا عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

وانطلاقة الحملة الترويجية كانت من خلال حضورها كضيفة في برنامج التوك شو The Tonight Show مع مقدم البرامج الشهير جيمي كيمل للحديث عن الفيلم.

تفاصيل عن الفيلم

والنسخة الجديدة من الفيلم، هي نسخة معادة من عمل سينمائي حمل العنوان نفسه طرح في عام 2000.

والنسخة الجديدة من الفيلم، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، بجانب شون بن وداكوتا جونسون، هم نجمة أفلام حرب النجوم ديزي ريدلي، وماركز آي جونزاليس.

مشاريع قادمة

وحاليًا، تواصل النجمة داكوتا جونسون تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تشتق أحداثه من عالم مارفل السينمائي، ويطرح بعنوان Madame Web.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة بوسطن الأمريكية، بمشاركة عدد من أبطال العمل.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.