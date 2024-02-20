نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مسلسل الحشاشين في رمضان 2024: بوستر دعائي مشوّق ونظرة على قصة العمل وأبطاله المتألقين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر دعائي مثير لمسلسل "الحشاشين"، الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان 2024 عبر إحدى قنواتها. يثير هذا الإعلان تساؤلات المتابعين حول قصة المسلسل وأبرز أحداثه، مع توقعات بأن يكون من بين الأعمال الدرامية المميزة في الموسم.

تتناول قصة المسلسل فرقة "الحشاشين" التابعة للطائفة الإسماعيلية الباطنية، والتي وصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان بأنها أعظم جمعية سرية ثورية في تاريخ الإسلام. تظهر القصة تفاصيل هذه الجماعة التي استخدمت أسلوب الاغتيال الخفي المنظم في محاربة خصومها، ولبثت الرعب في الدول الإسلامية.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن، حيث يجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح، الشاب الذي ينخرط في "مذهب الإسماعيلية الشيعي"، ويؤسس الجماعة المعروفة باسم "الحشاشين"، مما يفتح أمامه طريقًا مليئًا بالصراعات والمواجهات.

تم الانتهاء من تصوير المسلسل، الذي تم تأليفه بواسطة عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وسيعرض على قناة "Kanal D".