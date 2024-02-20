متفائل بـ "عتبات البهجة".. مجدي أبو عميرة يُشيد بالمسلسل قبل عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - أشار المخرج الكبير مجدي أبو عميرة أنه متفائلًا بمسلسل "عتباب البهجة" الذي سيتم طرحه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال تصريحات صحفية له معلقًا: "متفائل بالعمل في ظل وجود رواية متميزة للأديب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار تمت صياغته بشكل متميز للكاتب مدحت العدل، وكذلك شركة إنتاج وفرت كل الإمكانيات من أجل خروج العمل فى أفضل شكل، لذلك أستطيع أن أقول عنه، أننا أمام عمل يليق بالدراما المصرية".

تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة"

بينما تلعب جومانا مراد شخصية إمرأة تدعى "نعناعة"، وهي شريكة يحيى الفخراني في عمله، بينما تجسد هنادي مهنى دور فتاة شعبية تدعي “فلة”، وتظهر وهي مرتدية الحجاب.

والمسلسل يشهد عودة يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، عام 2021، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم.



قصة مسلسل "عتبات البهجة"



وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

أبطال مسلسل “عتبات البهجة”



مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

ويشهد المسلسل عودة التعاون بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، من تقديمهم آخر أعمالهم الدرامية مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.