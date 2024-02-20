نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مى سليم تخوض سباق دراما رمضان بثلاث مسلسلات دفعة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة مى سليم حالة من النشاط والتألق الفنى، حيث تشارك في دراما رمضان المقبل بثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة، أولها مسلسل "سر الهي" مع النجمة روجينا والمخرج روؤف عبد العزيز، إذ تقدم شخصية محورية ضمن الأحداث، ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي.

مشاركة مي سليم في مسلسل أمير العوامري

كما تشارك النجمة مي سليم في مسلسل "أمير العوامري" مع النجم هاني سلامة، وتقدم دور مختلف عليها تماما، حيث تجسد دور شابة تُدعى "منيرة" وتعمل مهندسة، لديها العديد من الآمال والطموحات، وتنشأ قصة حب بينها وبين بطل العمل هاني سلامة وتحدث بينهما العديد من المفارقات الدرامية، ويشارك في بطولة العمل سوسن بدر، أحمد صفوت، ميريهان حسين، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وتظهر مي ضيفة شرف في مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال، حيث تتحدى نفسها وتظهر فى دور "شيطانة" ضمن الأحداث، والعمل يشارك به هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

معلومات عن مي سليم



وتعد النجمة مي سليم من أفضل ممثلات جيلها، ولديها قدرة خاصة على تقديم مختلف الأعمال الفنية، بكل أنواعها وتصنيفاتها، سواء في السينما أو التلفزيون، وأثبتت أنها فنانة حقيقية، وصاحبة موهبة طاغية لا يختلف عليها اثنان، وتتميز باختياراتها الفنية الجيدة.