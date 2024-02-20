نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. قائمة أقوى مسلسلات رمضان 2024 على قناة النهار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يتم الإعلان عن مواعيد المسلسلات المختلفة التي يتم عرضها، ومن القنوات التي تقدم باقة متنوعة من المسلسلات الرمضانيه قناة النهار، لذلك يفضلون الكثيرون مشاهدتها حيث تحرص على تقديم المسلسل وأيضًا الإعادة منه، إضافة إلى عرض الأعمال المتنوعة لأكبر النجوم من المصريين والخليجيين والعرب.



مسلسلات رمضان 2024 على قناة النهار



أعلنت قناة النهار عن المسلسلات التي سيتم عرضها من خلالها في رمضان 2024 حيث تضم ألمع النجوم وباقة متنوعة من المسلسلات الخليجية وأيضا المصرية، والتي تتضمن التالي:

مسلسل صيد العقارب: هذا المسلسل من المسلسلات الاجتماعية وتقوم ببطولته الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق، وهو مكون من 15 حلقة فقط، وتعتبر حلقات المسلسل متتالية حيث الصراع بين الأهل إضافة إلى الأحداث الشيقة الأخرى، كما يشاركها البطولة أحمد ماهر وأيضًا رياض الخولي، وتعتبر مشاركة الفنان الكبير أحمد ماهر في هذا المسلسل مشاركة خاصة حيث أنه يقوم بدور والد الفنانة غادة عبد الرازق وترجع أصولهم إلى الأصل الصعيدي ولكنهم يعيشون في القاهرة، ولكن الوالد يتمسك بعاداته وتقاليده طوال أحداث المسلسل.



مسلسل اغمض عينك تراني: أما هذا المسلسل فهو مسلسل تركي يهتم بعرض الكثير من القضايا الاجتماعية المختلفة التي يمكن للأسر السورية التعرض لها، ومن خلال المسلسل نشاهد الأحداث والتحديات الشيقة، ويقوم ببطولته منى واصف إضافة إلى ألمع النجوم السوريين ومنهم أمل عرفة ووفاء الموصللي.



مسلسل المعلم: يصنف المسلسل من ضمن الأعمال الاجتماعية، وأحداثه تدور عن تاجر سمك يواجه الكثير من الأزمات الإنسانية وأيضا المالية، ويقوم ببطولته مصطفى شعبان إضافة إلى باقة من ألمع النجوم، الجدير بالذكر أن مصطفى شعبان استطاع أن يحقق نجاح كل عام من خلال مسلسلاته المميزة التي يمتعنا بها والتي تناقش العديد من القضايا المختلفة.



مسلسل فراولة: هذا المسلسل أيضا من المسلسلات المصرية، وهو من بطولة نيللي كريم ومصطفى خاطر وتدور أحداثه في جانب كوميدي.



سر إلهي: من المسلسلات المصرية التي تقوم ببطولته روجينا ونهى عابدين، فكما اعتدنا تقديم الفنانة روجينا الكثير من الأدوار التي تمتعنا كثيرا.