طرح مسلسل ”طبيبة شرعية” على منصة جوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 11:33 صباحاً - بدأت منصة جوي ، طرح أولي حلقات مسلسل طبيبة شرعية من بطولة الفنانة بشري ، وذلك تزامنا مع عرضه علي إحدي القنوات الفضائية .

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبو شادي.

ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.