طرح الأغنية الترويجية الأولى لفيلم Bade Miyan Chote Miyan

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الأغنية الترويجية الأولى من الفيلم الجديد لأكشاي كومار Bade Miyan Chote Miyan، الذي يعود خلاله لأدوار الحركة.

ونقل إنديا توداي الأغنية الجديدة، التي تعتبر أغنية الفيلم الرئيسية، بمشاركة تايجر شروف في دور البطولة.

وكان قد استغل النجم أكشاي كومار مناسبة ذكرى عيد مولده لطرح أول مقطع تشويقي لفيلمه الجديد Welcome 3 الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة ناجحة.

ونقل موقع إنديا توداي المقطع التشويقي للفيلم، الذي يضم تشكيلة كبيرة من نجوم بوليوود، ومنهم ديشا باتاني، وسانجاي دوت.

والفيلم الذي أعلن عنه كومار سيحمل هذه المرة عنوان مميز، هو 'Welcome To The Jungle.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة اعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، الفيلم تقرر أيضًا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من انتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع إنديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.