بعد غد.. مدينة الأقصر تحتضن الملتقى الفني الدولي للفنون البصرية بمشاركة 20...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:31 مساءً - تنطلق بعد غد الخميس بمحفاظة الأقصر، فعاليات ملتقى فني دولي يحمل عنوان "تلاقي النخبة الدولي للفنون البصرية"، بمشاركة 20 فنانا عالميا ونخبة من أساتذة كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، التي يقام الملتقى تحت رعايتها، وبتعاون مع جمعية أرسينوي لتنمية المجتمع بمصر، ومؤسسة بصمات فن بالمملكة العربية السعودية.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية أرسينوي للتنمية المجتمع بمصر الدكتورة دينا طريف إن إقامة هذا الملتقى الفني الدولي بمحافظة الاقصر - الذي يستمر حتى 26 فبراير الجاري - يخلق فرصا لتبادل الخبرات والمعارف والثقافات بين الفنانين المشاركين من الدول المختلفة، كما يهدف إلى تنشيط السياحة بالأقصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.