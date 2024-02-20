الجمعة المقبل.. فرقة ”الطنبورة” تقيم حفل تأبين لمؤسسها زكريا إبراهيم في مسقط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 12:31 مساءً - تقيم فرقة "الطنبورة" البورسعيدية، يوم الجمعة المقبل، بمدينة بورسعيد، حفل تأبين للفنان زكريا إبراهيم مؤسس الفرقة ورئيس مركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام عن عمر ناهز 72 عاما، وذلك بعد مسيرة من العطاء والحفاظ على هوية الموسيقى الشعبية المصرية التقليدية.

وقال ممدوح القاضي المدير التنفيذي لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن حفل تأبين الراحل زكريا إبراهيم مؤسس المركز سيقام يوم 23 فبراير الجاري في مسقط رأسه ببورسعيد في وجود محبيه، موضحا أن الحفل سيتضمن تقديم بعض أغاني الراحل التي اشتهر بتقديها على آله السمسمية خلال حفلات فرقة "الطنبورة" الأسبوعية بمسرح الضمة التابع للمركز بعابدين في القاهرة، من بينها: "ياكرام"، و"هاجرني"، و"نوح الحمام"، و"المربعات".