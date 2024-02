كاجول تشارك متابعيها الاحتفال بمرور 14 عامًا على طرح My Name Is Khan

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة الهندية الكبيرة كاجول متابعيها الاحتفال بمرور 14 عامًا على طرح فيلمها التاريخي الشهير My Name Is Khan.

ووفق إنديا توداي، شاركت كاجول متابعيها لقطات من الفيلم الجديد، الذي شاركت في بطولته النجم الكبير شاه روخ خان.

أيضًا احتفل عالم بوليوود مؤخرًا باتمام فيلم كوتشي كوتشي هوتا هاي عامه الـ 25، ما يعني مرور ربع قرن على طرح واحدًا من أنجح أفلام الرومانسية في تاريخ بوليوود على الإطلاق.

ووفق انديا توداي، الفيلم الذي كان سببًا في نجاح كاران جوهار كمخرج في بوليوود، هو واحدًا من أنجح أفلام النجم شاه روخ خان، وشاركت في بطولته كاجول وراني موخارجي.

نسخة جديدة من Tujhe Yaad Na

ولهذه المناسبة كان قد أعلن، المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار عن نيته العمل على نسخة جديدة معاد انتاجها من الأغنية الهندية الكلاسيكية Tujhe Yaad Na.

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية، هي واحدة من الأغنيات الأيقونية التي طرحت ضمن أحداث فيلم ‘Kuch Kuch Hota Hai، وإعادة إنتاجها سيكون بتعاون مع المغني الهندي B Praak.

مشاركة بمهرجان كبير

وتم اختيار الفيلم الجديد لرانفير سينغ وعاليا بهات Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، ليكون ضمن الأفلام المعروضة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ووفق موقع "إنديا توداي"، المهرجان الكوري الجنوبي، سيشارك به الفيلم ممثلًا عن سينما بوليوود، والذي يعد الفيلم الذي شهد عودة المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار بعد فترة غياب.