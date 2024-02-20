اليوم صالون "الفن وقضايا المجتمع" وفرقة الموسيقى العربية بأوبرا الاسكندرية الثقافي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الإسكندرية بعنوان “الفن وقضايا المجتمع”، وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" ضمن استراتجية عمل وزارة الثقافة الهادفة إلى الإرتقاء بالوعي المجتمعى.

أمسية صالون أوبرا الإسكندرية

وتستضيف الأمسية كل من: الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومى للإعاقة والنجمة شيرين، وال بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتور عبد المنعم معوض استشاري تجميل الميادين والفنان التشكيلي الكبير عصمت داوستاشى وتديرها الناقدة الدكتورة فينوس فؤاد ويتخللها فقرة فنية بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية بدار أوبرا الإسكندرية.

أمسية لأوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، قدمت أمسية لأوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية بمشاركة فرقة سويت ساوند باند بقيادة الدكتور منير نصر الدين بمناسبة عيد الحب، ويشارك خلالها العازفين كل من: علاء فراج “ كي بورد وغناء ”، عمر الطودي “كي بورد وبيانو ”، حسن دقلة “ باص جيتار ”، محسن دقله “ درامز ”،وضيفة الحفل جوديث - تانيا “غناء ”، علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية"، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية.