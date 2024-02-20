نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى جلادستون تكشف عن تفاصيل فيلمها القادم The Memory Police في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة المرشحة للأوسكار ليلي جلادستون عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي تستكمل به رحلتها بالنجاح بعد تميزها في فيلمها الأخير مع مارتن سكورسيزي.

ووفق ديد لاين، فإن الفيلم القادم لـ جالدستون، سيطرح بعنوان The Memory Police، وسيتحدث عن النظام المنهجي للسلطة في طمس الهوية بين الاقليات في المجتمع الامريكي.

مشاريع قادمة

أيضًا كانت قد استحوذت منصة أبل للبث الرقمي على حقوق توزيع وعرض العمل السينمائي الاحدث للنجمة القادمة بقوة ليلي جلادستون، بعد مشروعها الاخير مع مارتن سكورسيزي.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد لجلادستون، سيطرح بعنوان Fancy Dance، وسيكون أول مشروع سينمائي لإيركا تريمبلاي.

عرض إلكتروني

ومؤخرًا تم تحديد الموعد الرسمي لطرح فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon للمشاهدة رقميا عبر منصة أبل بلص.

ووفق ديد لاين، اختارت المنصة يوم 12 يناير الجاري، موعدًا رسميًا لاتاحة الفيلم الجديد للعرض من خلالها للمشتركين في خدمة Apple TV+.

ويضم الفيلم فريق تمثيل مميز يتضمن نجومًا كبارًا في عالم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبرندا فريزر، كما تجسد ليلي جلادستون دور البطولة النسائي في الفيلم، بالإضافة إلى لويس كانسلمي.