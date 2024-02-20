نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم محمد ثروت.. قائمة نجوم ضيوف الشرف في دراما رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى صناع الأعمال الدرامية إلى الاستعانة بفنانين كضيوف شرف للأعمال الدرامية، التي يعكفون على تحضيرها، لوضع لمساتهم الإبداعية على العمل، وسيظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في دراما رمضان 2024، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز ضيوف الشرف هذا العام.

الكبير أوي8



اعتمد الكبير أوي في أجزائه السابقة على وجود عدد من ضيوف الشرف من حلقة لأخرى، ويضم الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” عدد من النجوم الذين يشاركون في العمل كضيوف شرف أبرزهم أكرم حسني ومحمد ثروت وأمينة خليل وشيماء سيف، ويقوم ببطولة المسلسل أحمد مكي ورحمة أحمد وإخراج أحمد الجندي.

أحداث الكبير أوي 8



تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.



"الحشاشين"



يعتبر مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال الدرامية المقدمة في الماراثون الرمضاني لهذا العام، ويشارك فيه الفنان محمد رجب كضيف شرف، ومن بطولة كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

تفاصيل مسلسل “الحشاشين”





ويجسد كريم عبدالعزيز، دور "حسن الصباح"، شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سميت لاحقًا بـ "الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.



"بابا جه"

ويظهر في مسلسل "بابا جه "النجم كريم فهمي كضيف شرف، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني ونسرين أمين، تدور أحداثه في إطار الكوميديا، ويحمل توقيع المخرج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.



أحداث مسلسل "بابا جه"

وتدور أحداث مسلسل" بابا جه" حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، وانتهى مؤلف الفيلم من كتابه نصف الحلقات، وتقوم الشركة المنتجة بترشيح باقي النجوم.

"جودر"



ويشارك في مسلسل حكاية جودر الصياد، مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان رشوان توفيق وآيتن عامر، ويُعد من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث المسلسل ضمن قصص مسلسل ألف ليلة وليلة، ومن بطولة الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس.



قصة مسلسل “جودر”



والجدير بالذكر، جودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.



"محارب"

ويشارك النجم ماجد المصري كضيف شرف في محارب وهو من بطولة حسن الرداد ووأحمد زاهر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي خلال 30 حلقة.



أحداث مسلسل “محارب”



وتدور أحداث مسلسل محارب حول شخصية عزيز، والذي يجسده الفنان حسن الرداد، ويأتي للقاهرة بعد رحيله من الصعيد من أجل البحث عن مستقبله، وتحمل مسؤولية أسرته بعد وفاة والده، ولكن تحدث مفاجأة تُغير حياته رأسًا على عقب.